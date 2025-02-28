Трамп признался, что на него произвела впечатление жена Стармера

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, нужно ли британскому премьер-министру Киру Стармеру делать выбор между более тесными отношениями либо с США, либо с Евросоюзом, положительно отозвался о его жене. Слова американского лидера передает телеканал Sky News.

Трамп рассказал, что он встречался с супругой Стармера пару раз и она произвела на него приятное впечатление.

«Она красивая, замечательная женщина», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции.

Напомним, в четверг, 27 февраля, Кир Стармер находился с визитом в Вашингтоне. Правда, супруга его не сопровождала.

Ранее сообщалось о том, что Британия планирует ввести новые санкции против энергетики РФ.