Трамп призвал расширить усилия по депортации нелегальных мигрантов из США

Президент США Дональд Трамп считает, что нужно усилить работу по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в таких крупных американских городах, как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк. Своими мыслями он поделился в соцсети Truth Social.

Он похвалил сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) за проявленные силу, решимость и мужество ради выполнения такой важной миссии, как крупнейшая в истории операция по массовой депортации нелегалов из страны.

Вышеназванные города, отметил Трамп, используют нелегальных иммигрантов для расширения своей базы избирателей, мошенничества на выборах и развития государства всеобщего благосостояния, лишая рабочих мест и льгот граждан США.

Ранее сообщалось о том, что США отправят в тюрьму Гуантанамо тысячи мигрантов, включая украинцев.