США задумали отправить в тюрьму украинских мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план тайного заключения в тюрьму нелегальных мигрантов, среди которых могут оказаться граждане Украины, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши и Турции. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP).

По информации источников, Трамп якобы задумал отправить тысячи мигрантов в закрытую военную тюрьму Гуантанамо.

Официальных заявлений по этому поводу сделано не было. Источники считают, что такие меры рассматриваются Белым домом для того, чтобы освободить переполненные тюрьмы, а также для исполнения политических обещаний Трампа «зачистить» США от мигрантов.

Накануне президент заявил о необходимости избавить американские города, в частности Лос-Анджелес, от «нашествия мигрантов». После того как в калифорнийском городе прошел полицейский рейд по выявлению нелегальных иностранцев, вспыхнули масштабные митинги, переросшие в погромы.

Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев сообщил о передаче Вашингтону дорожной карты по возвращению дипломатических объектов.