Трамп прокомментировал вероятную встречу России и Украины в Турции

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пребывает в ожидании вероятной встречи представителей России и Украины в Стамбуле 15 мая. Об этом американский лидер сказал в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

«В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи», — заявил Трамп.

Провести встречу в столице Турции предложил 11 мая президент России Владимир Путин. Именно в Стамбуле в 2022 году начался, но был прерван переговорный процесс по поводу ситуации на Украине.

В преддверии возможного возобновления «турецкого» диалога между Москвой и Киевом стало известно о том, в каком формате может состояться дебютная встреча и кто, скорее всего, примет в ней участие.