Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле требуют предварительной подготовки и согласования, поэтому ближайшая встреча может пройти только на уровне дипломатом. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Он подчеркнул, что в четверг, 15 мая, в Турции может состояться «какое-то движение». По словам Тимофеева, вероятность присутствия на встрече президента России Владимира Путина крайне мала.

«Он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов, прежде всего. Это правильно, потому что любая встреча на высшем уровне должна готовиться, переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, потом на высшем», — сказал глава РСМД.

Он также назвал проявлением непрофессионализма «наскоки» главы киевского режима Владимира Зеленского, который ранее высказался о предложении российского президента, подчеркнув, что будет лично ждать его в Турции.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговорный процесс, который был прерван в 2022 года. Тогда же стороны обсуждали мирное урегулирование конфликта в Турции. Как отметил российский лидер, договориться с Россией киевского режиму помешал Запад.

Ранее стало известно, что Бразилия выразила готовность выступить миротворцем в урегулировании конфликта на Украине.