В США неадекват залез в дом Трампа во Флориде, чтобы жениться на его внучке Кай

Настырный молодой человек забрался на территорию резиденции главы Белого дома Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает телеканал NBC News.

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который незаконно проник на частную территорию. Им оказался 23-летний Энтони Рейес, проживающий в штате Техас.

В ходе допроса задержанный сообщил, что сотрудники службы безопасности не позволили ему пройти на территорию и он был вынужден преодолеть ограждение.

«Он перелез через стену, окружающую собственность, чтобы… „жениться на Кай“, по всей видимости, имея в виду 18-летнюю внучку президента (старшую дочь Дональда Трампа-младшего)», — говорится публикации.

Выяснилось, что житель Техаса уже не в первый раз пытается проникнуть в резиденцию американского президента. В прошлый раз он пытался незаконно попасть к внучке Трампа в канун Нового года, и тогда его тоже задержали.

Ранее сообщалось, что Меланью Трамп назвали самой незаметной первой леди.