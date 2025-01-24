Трамп разочаровал специалиста по нацбезопасности решением ослабить охрану

По словам Болтона, уровень угрозы для сотрудников Белого дом и бывших работников не снизился. Экс-советник отметил, что не единственный, кто в связи с иранской угрозой находился под защитой.

При этом собеседник канала заявил, что он и Дональд Трамп стали единственными, кому предоставили охрану спецслужбы. В остальных случаях за это отвечают свои ведомственный органы. В Госдепартаменте свои телохранители, в Минобороны — также структурные работники безопасности.

«Надеюсь это до сих пор так, ведь угроза существует не только в отношении меня, но и ряда других бывших должностных лиц США. Решением Трампа был разочарован, но не удивлен. Такой уж Дональд Трамп человек: критику он не любит», — ответил Болтон.

По данным обозревателей The New York Times, президент Дональд Трамп решил отозвать охрану от бывшего госсекретаря Майка Помпео, экс-советника Брайана Хука и еще одного бывшего работника Белого дома. При этом бывшая администрация, действующая при Джо Байдене, предупреждала о существующих рисках.

Также напомним, что 15 сентября 2024 года на Трампа в ходе выступления было совершено нападение. Злоумышленник открыл стрельбу со здания неподалеку. Республиканца вовремя оттолкнул охранник, который теперь занимает пост Главы Секретной службы США.