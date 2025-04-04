Трамп рекомендовал главе ФРС снизить процентные ставки

Федеральной резервной системе США необходимо снизить процентные ставки, а ее руководителю Джерому Пауэллу следует понизить политическую активность. Эти настоятельные рекомендации президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал в социальной сети Truth Social.

«Сейчас было бы идеальное время для председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки. Он всегда опаздывает, но теперь может быстро изменить свой имидж», — написал лидер Штатов.

Как написал Трамп, энергоносители стали стоить дешевле, инфляция в стране пошла на спад, и почти на 70% уменьшились в стоимости яйца.

«Снизьте процентные ставки, Джером, и прекратите играть в политику», — потребовал глава государства.

Ранее стало известно, что президент США проявил твердость в отношении правил празднования Пасхи. В частности, он захотел видеть в Белом доме натуральные куриные яйца, а не искусственные.