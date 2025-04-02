Трамп с командой рассмотрят финальную сделку по покупке TikTok 2 апреля

В среду, 2 апреля, президент США Дональд Трамп планирует обсудить финальный вариант сделки по приобретению социальной сети TikTok, принадлежащей китайской корпорации ByteDance. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник в администрации Белого дома.

Встреча пройдет в Овальном кабинете и соберет ключевых фигур, среди которых вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр торговли Говард Лютник, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и директор национальной разведки Тулси Габбард.

США уже продолжительное время стремятся к запрету TikTok из-за его принадлежности китайской компании ByteDance. Власти Вашингтона настаивают на продаже американского подразделения американским владельцам, мотивируя это угрозой национальной безопасности в связи со сбором информации о пользователях TikTok в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что видеохостинг Nuum от МТС прекратит существование 1 июня.