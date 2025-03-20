Видеохостинг Nuum от МТС прекратит существование 1 июня

МТС прекращает работу своего видеохостинга Nuum, предназначенного для широкой публики. По словам представителя оператора, платформа, которая задумывалась как альтернатива YouTube и TikTok, просуществовала немногим более года. Об этом стало известно РБК.

Сервис будет функционировать для пользователей и контент-мейкеров до 1 июня, предоставляя им время для скачивания необходимых материалов. Технологии Nuum перейдут в распоряжение рекламного подразделения МТС AdTech, как сообщил представитель компании.

В дальнейшем их планируют использовать для создания рекламной сети видеообъявлений, ориентированной на онлайн-торговлю. В частности, ядро видеохостинга будет применяться для продвижения товаров на маркетплейсах и досках объявлений в форматах, подобных сторис и рилс в соцсетях.

В МТС напоминают, что с 2024 года AdTech занимается реализацией рекламных возможностей онлайн-кинотеатра «Иви», а также независимого инвентаря на Smart TV и других платформах. В настоящее время у подразделения нет собственного видеоинвентаря, несмотря на растущий интерес к этому направлению.

Ранее пользователи «Ростелекома», МТС и «Билайна» сообщали в своих комментариях, что YouTube работает без VPN.