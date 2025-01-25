Трамп с Вэнсом вывели на улицы Вашингтона 150 тыс противников абортов

В Вашингтоне, столице Соединенных Штатов Америки, в пятницу, 24 января, состоялся масштабный митинг противников прерывания беременности. В мероприятии приняли участие президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие видные представители Республиканской партии. Об этом передает американский телеканал Fox News.

В своем видеообращении к участникам марша президент США Дональд Трамп упомянул, что проблема абортов — это один из самых спорных вопросов в политической жизни страны. Республиканцы, которые в основном выступают против абортов, и демократы, которые настаивают на их легализации, не могут прийти к компромиссу.

«Я также положу конец использованию правоохранительных органов в качестве оружия против верующих американцев и освобождаю христиан и активистов движения „про лайф“, которые подвергались преследованиям со стороны режима Байдена», — заявил президент США.

На мероприятии, которое собрало, по информации организаторов, более 150 тысяч участников, выступили Майк Джонсон, спикер палаты представителей США, Джон Тун, лидер большинства в сенате, и Рон ДеСантис, губернатор Флориды.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс россиян-релокантов оказались в стихийном лагере для беженцев на границе между Мексикой и США после неожиданной отмены Трампом указа об упрощенном въезде.