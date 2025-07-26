Трамп сказал, что может погубить Европу

Иммиграция погубит Европу, заявил во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп.

Американский лидер призвал остановить этот процесс.

До этого Трамп заявил, что европейские государства должны выделить средства на оплату поставок американского оружия для Украины еще три года назад, но они только сейчас начали выполнять свои обязательства.

Также глава Белого дома рассказал о соглашении с ЕС, согласно которому Брюссель должен компенсировать США 100% стоимости военного оборудования.

Ранее сообщалось о том, что Трамп допустил новые санкции против России в ближайшее время.