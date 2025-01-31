Трамп встретится с семьями погибших в авиакатастрофе под Вашингтоном

Дональд Трамп заявил, что встретится с семьями тех, кто погиб во время авиакатастрофы в Вашингтоне. Слова президента США привело агентство «Интерфакс».

Журналисты спросили, что Трамп намерен предпринять по поводу авиакатастрофы, которая произошла в Вашингтоне. Лидер Соединенных Штатов заявил, что не планирует посещать место падения самолета.

«Я встречусь с некоторыми людьми, которые очень сильно пострадали, — очевидно, с членами их семей», — указал глава Белого дома.

Ранее Трамп уже отзывался об этом ЧП. По его мнению, в трагедии виноваты пилоты вертолета. Они должны были видеть самолет и были обязаны предпринять маневр по уклонению от столкновения. Глава США предположил, что очки ночного видения пилотов вертолета «исказили» восприятие членов экипажа, что и привело к авиакатастрофе.