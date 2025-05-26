Трамп сообщил о нападении лебедя на Уиткоффа

Советник по национальной безопасности президента США Стивен Уиткофф стал жертвой нападения лебедя: птица укусила политика во время игры в гольф.

Об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

Инцидент произошел в Бедминстере.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта», — сыронизировал Трамп.

К посту он приложил фото, на котором запечатлен Уиткофф, пытающийся защититься от белого лебедя. Что именно стало причиной агрессии птицы, неизвестно.

Ранее Зеленский заявил, что никогда не общался с Уиткоффом.