Трамп сообщил о планах сократить число государственных служащих
Трамп сообщил, что ему придется снизить численность раздутого госаппарата
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Глава США Дональд Трамп высказал желание уменьшить численность государственных служащих и при этом отметил, что госаппарат в стране сильно раздут и в ряде ведомств среди прочих работают несуществующие люди. Как сообщило РИА Новости, об этом лидер Штатов заявил в окружении сотрудников СМИ на своем первом заседании кабмина.
По словам Трампа, в настоящее время идет процесс сокращения правительства.
«Оно раздулось, оно неэффективно. У нас много людей, которые не делают свою работу. У нас много людей, которых даже не существует. Возьмите, к примеру, систему социального обеспечения. В ней числятся люди, которым, если верить данным, 200 лет», — сказал президент Штатов.
Ранее Трамп заявил, что он не удовлетворен работой Пентагона и пообещал сотрудникам ведомства провести встряску, однако опустил подробности грядущих событий.