Трамп сообщил о планах сократить число государственных служащих

«Оно раздулось, оно неэффективно. У нас много людей, которые не делают свою работу. У нас много людей, которых даже не существует. Возьмите, к примеру, систему социального обеспечения. В ней числятся люди, которым, если верить данным, 200 лет», — сказал президент Штатов.