Трамп создал группу для защиты христианских прав
AFP: Трамп создал в США группу по искоренению «антихристианских предубеждений»
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Американский президент Дональд Трамп инициировал формирование группы, призванной бороться с проявлениями «антихристианских предубеждений». Первое совещание данной структуры прошло под руководством генерального прокурора США Пэм Бонди, сообщило агентство AFP.
Согласно имеющимся сведениям, государственным служащим было дано указание фиксировать и предоставлять примеры дискриминации в отношении христиан, с указанием конкретных лиц, причастных к этим инцидентам.
Пэм Бонди подчеркнула, что новообразованная группа планирует сотрудничать с различными организациями и должностными лицами на уровне штатов с целью выявления случаев злоупотреблений со стороны государственных органов.
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа достиг исторического минимума.