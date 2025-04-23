Трамп создал группу для защиты христианских прав

Американский президент Дональд Трамп инициировал формирование группы, призванной бороться с проявлениями «антихристианских предубеждений». Первое совещание данной структуры прошло под руководством генерального прокурора США Пэм Бонди, сообщило агентство AFP.

Согласно имеющимся сведениям, государственным служащим было дано указание фиксировать и предоставлять примеры дискриминации в отношении христиан, с указанием конкретных лиц, причастных к этим инцидентам.

Пэм Бонди подчеркнула, что новообразованная группа планирует сотрудничать с различными организациями и должностными лицами на уровне штатов с целью выявления случаев злоупотреблений со стороны государственных органов.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа достиг исторического минимума.