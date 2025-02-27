Трамп указом заморозил кредитки правительственных чиновников

Президент США Дональд Трамп заморозил все кредитные карты, открытые на правительственных чиновников. Об этом сообщил Белый дом.

В администрации Трампа отметили, что президент подписал указ, согласно которому кредитные карты сотрудников правительственных ведомств будут считаться замороженными. Мера временная: ограничение будет действовать 30 дней с момента подписания и публикации указа с подписью президента США.

При этом в документе подчеркнули исключение: кредитные карты будут действовать у тех правительственных чиновников, кто получает помощь государства в связи со стихийным бедствием.

Сокращение пользования картами позволит сократить часть расходов. Дело в том, что программа кредиток в США обошлась налогоплательщикам почти в 40 миллиардов долларов за 2024-й. Большая часть пользователей именно госслужащие разных должностей.

Ранее сообщалось, что во Франции пригрозили Дональду Трампу «зеркальным ответом» на повышение пошлин.