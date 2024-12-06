Трамп выдвинул Сакса на ранее не существовавший пост ответственного за политику США в сфере криптовалют

Дональд Трамп предложил создать должность ответственного за политику властей в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. На этот пост выдвинут бизнесмен Дэвид Сакс. Об этом сообщил сам новый президент в социальной сети Truth Social.

В США впервые в истории может появиться пост куратора от правительства над искусственным интеллектом и криптовалютами. Трамп считает, что данные технологии являются ключевыми, поэтому за ними должен быть соответствующий надзор со стороны Белого дома. Он выдвинул на данный пост кандидатуру Дэвида Сакса, известного предпринимателя.

«Дэвид будет отвечать за то, чтобы Америка стала мировым лидером в обеих сферах», — указал Трамп.

А на пост посла США в Китае был выдвинут Дэвид Пэрдью. Этот человек проработал большое количество времени в Сингапуре и Гонконге, поэтому ему будет проще находить общий язык с жителями Азии, так считает Трамп.

Ранее западная пресса заявила, что команда Трампа не проявила никакого интереса к включению Украины в состав НАТО. Ни один составленный план по прекращению боевых действий не рассматривает такую возможность.