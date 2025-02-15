Трамп выгнал из театра экс-пресс-секретаря Белого дома из-за ее сексуальных пристрастий
Трамп уволил Карин Жан-Пьер из оперного театра из-за ЛГБТ-постановок
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Президент США Дональд Трамп уволил из попечительского совета театрально-концертного объединения «Кеннеди-центр» бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Американского лидера не устроили ее сексуальные пристрастия, сообщает РИА Новости.
Трамп возглавил попечительский совет Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне и приступил к чисткам в этой структуре. Его смутило большое количество постановок ЛГБТ*. Это связано с тем, что Жан-Пьер является открытым представителем сообщества нетрадиционной ориентации.
Теперь в Кеннеди-центре готовят спектакль по роману «Преступление и наказание» Федора Достоевского и внесли в репертуар произведения российских композиторов.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Литвы назвал переговоры Путина и Трампа пинком под зад Европе.