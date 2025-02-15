Трамп выгнал из театра экс-пресс-секретаря Белого дома из-за ее сексуальных пристрастий

Президент США Дональд Трамп уволил из попечительского совета театрально-концертного объединения «Кеннеди-центр» бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Американского лидера не устроили ее сексуальные пристрастия, сообщает РИА Новости.

Трамп возглавил попечительский совет Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне и приступил к чисткам в этой структуре. Его смутило большое количество постановок ЛГБТ*. Это связано с тем, что Жан-Пьер является открытым представителем сообщества нетрадиционной ориентации.

Теперь в Кеннеди-центре готовят спектакль по роману «Преступление и наказание» Федора Достоевского и внесли в репертуар произведения российских композиторов.

* Запрещенное в России экстремистское движение.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Литвы назвал переговоры Путина и Трампа пинком под зад Европе.