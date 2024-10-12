Трамп: за убийство американских граждан мигрантов должны приговаривать к смертной казни

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, выразил мнение, что за убийство американских граждан мигранты должны получать смертный приговор. Его слова приводит ТАСС.

«Я соберу всех членов группировок, состоящих из иностранцев, и их посадят в тюрьму или вышвырнут из нашей страны, так что не останется ни одного. Мы назовем эту операцию «Аврора». <...> В случае возвращения [в США] они автоматически получат 10 лет тюрьмы без возможности условно-досрочного освобождения. И я выступаю за смертную казнь для любого мигранта, который убьет американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов», — заявил экс-президент США, выступая перед сторонниками в городе Рино.

По словам Трампа, он поддерживает введение смертной казни для любого мигранта, виновного в убийстве американского гражданина или полицейского. Он также добавил, что США находятся под «оккупацией» преступников-нелегалов и пообещал, что в случае победы на выборах 5 ноября этот день станет «днем освобождения Америки».

Напомню, ранее в Москве арестовали мужчину, который занимался самоудовлетворением в общественном месте.