Трамп заявил, что Байдена отстранили от выборов в результате переворота

Экс-лидер США рассказал в интервью иностранному телеканалу о том, что Джо Байден был отстранен от участия в выборах в связи с переворотом внутри Демократической партии.

Бывший президент отметил, что отстранение Байдена от выборов было вызвано внутрипартийным переворотом. При этом в ходе праймериз (предварительных выборов) он смог получить 14 млн голосов и выиграть кампанию, длящуюся целый год. Однако, его все равно «выкинули».

Трамп также подчеркнул, что он негативно отзывается о новом кандидате в президенты Камале Харрис, поскольку считает ее некомпетентной.

Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что Европа начала готовиться к переизбранию Трампа президентом США. Для этого даже была создана специальная рабочая группа, по информации источника.