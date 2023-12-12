Дональд Трамп прокомментировал встречу Байдена и Зеленского заявлением о том, что только он в качестве президента может не допустить Третьей мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости .

После известия о том, что во вторник Зеленский прилетел в Америку ради встречи с Байденом и общением с сенаторами и спикером палаты представителей, бывший американский президент Дональд Травм не удержался от комментариев. Он заявил, что эта встреча в очередной раз напоминает американцам о том, что гарантию мира и отсутствия Третьей мировой войны может дать только сам Трамп, если займет пост президента Америки.

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