Трампа будут судить за подлог при выплате денег бывшей порноактрисе
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Избранному президенту США Дональду Трампу придется ответить за подлог при выплате денежных средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора в суде Нью-Йорка по данному делу.
Об этом сообщает РИА Новости.
Из документа следует, что предполагаемые нарушения при рассмотрении доказательств на судебном процессе против Трампа могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции.
Отмечается, что приговор не наложит на обязанности избранного президента существенных ограничений.
Напомним, Трампа обвиняют в подделке документов в связи с выплатами двум женщинам, одной из которых является экс-порноактриса Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи.
Политик признан виновным по всем 34 пунктам обвинения по данному делу.
Адвокаты Трампа пытались отсрочить вынесение приговора и отменить обвинительный вердикт присяжных, но безуспешно.
Верховный суд отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом.
Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал «фарсом» дело о фальсификации деловой документации.