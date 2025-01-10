Трампа будут судить за подлог при выплате денег бывшей порноактрисе

Об этом сообщает РИА Новости.

Избранному президенту США Дональду Трампу придется ответить за подлог при выплате денежных средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора в суде Нью-Йорка по данному делу.

Из документа следует, что предполагаемые нарушения при рассмотрении доказательств на судебном процессе против Трампа могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции.

Отмечается, что приговор не наложит на обязанности избранного президента существенных ограничений.

Напомним, Трампа обвиняют в подделке документов в связи с выплатами двум женщинам, одной из которых является экс-порноактриса Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи.

Политик признан виновным по всем 34 пунктам обвинения по данному делу.

Адвокаты Трампа пытались отсрочить вынесение приговора и отменить обвинительный вердикт присяжных, но безуспешно.

Верховный суд отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал «фарсом» дело о фальсификации деловой документации.