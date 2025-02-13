Трампа избрали главой театрально-концертного комплекса Вашингтона

На своей платформе Truth Social президент США Дональд Трамп объявил о своем избрании на пост председателя попечительского совета Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, который является ключевой театральной и концертной площадкой в Вашингтоне.

Согласно опубликованной информации, Трамп получил единогласную поддержку совета. Ранее он подчеркивал, что будет противостоять антиамериканской пропаганде и спектаклям в стиле «дрэг-шоу» на сцене Кеннеди-центра.

Кроме того, новым директором центра стал Рик Гренелл, имеющий опыт работы в дипломатии. Давид Рубинштейн, миллиардер и руководитель Carlyle Group, занимал должность председателя попечительского совета до Трампа.

Ранее Трамп раскрыл, что выдвинул идею о временном прекращении боевых действий на Украине во время переговоров с Путиным 12 февраля.