Трамп раскрыл, что предложил Путину во время переговоров 12 февраля

В ходе брифинга для журналистов, который состоялся в Белом доме по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Дональд Трамп, президент США, сделал ряд заявлений, касающихся урегулирования конфликта на Украине и развития отношений между Вашингтоном и Москвой.

В частности, Дональд Трамп сообщил, что выдвинул идею о временном прекращении боевых действий на Украине и предложил обсудить ее с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению главы Белого дома, президент России не стремится к временному прекращению конфликта, а напротив, стремится к его окончательному разрешению.

«Путин не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжилось через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.

Ранее Константин Косачев, занимающий пост заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации, также отметил, что ожидать значительного улучшения отношений между США и Россией после телефонного разговора лидеров двух стран пока не стоит. По его словам, предшественники нынешнего президента США «активно препятствовали любым попыткам сближения».