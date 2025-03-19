Зеленский перечислил руководителей делегации Украины на переговорах с США

На предстоящих в Саудовской Аравии переговорах Штатов с Украиной делегацию последней возглавят представители военной и энергетической сфер. Об этом сообщило РИА Новости.

По заявлению Владимира Зеленского, если во время следующих переговоров будет затрагиваться тема частичной остановки огня, например, в отношении инфраструктуры, энергетики, а еще состоится диалог о безопасности судоходства, представлять Украину будет техническая команда.

«С нашей стороны это точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой и другой инфраструктуре», — заявил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Финляндии Александром Стуббом.

До этого специальный посланник президента Штатов Стив Уиткофф сообщил о том, что Вашингтон рассчитывает на поддержку Украиной соглашений, которых достигли во время состоявшегося телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп.

Ранее стало известно о том, что Зеленский начал транслировать собственные желания для завершения огня.