Журналист-расследователь Бен Свонн из США обратился к Дональду Трампу с убедительной просьбой снять санкции с RT и Sputnik.

Журналист Бен Свонн, ранее руководящий RT America, написал письмо Дональду Трампу. Он указал, что ранние решения бывшего президента Джо Байдена нарушают конституционные права граждан страны. Речь об ограничении вещания ряда российских СМИ, таких как RT и Sputnik.

Бен Свонн напомнил, что из-за санкций журналисты потеряли работу, свободу слова и возможность делиться беспристрастными репортажами и программами мнений. Аудитории достигали 800 млн человек по всему миру. Письмо стало коллективной жалобой: под ним подписались и другие корреспонденты.

Ранее сообщалось, что, несмотря на блокировку, в Германии признали популярность российских СМИ.