Трамплин вместо тропы: как мистический камень под Калининградом стал экстремальным аттракционом

Туристы, отправившиеся 8 марта 2026 года к знаменитому Камню Лжи в Пионерском, столкнулись с неожиданным препятствием. Вместо благоустроенной прогулки они получили экстремальный квест на льду. Лесная дорога от улицы Флотской к бывшему капищу древних пруссов превратилась в сплошной каток. Толстая корка льда и снега скрывает плитку, которую уложили еще в прошлом году.

Самая опасная часть — подход к камню. Тропа резко обрывается, превращаясь в крутой пандус, нависающий над землей на высоте более метра. Молодые и высокие туристы кое-как слезают, ловкие спрыгивают, а пожилым людям путь к легендарному валуну оказывается практически закрыт. При этом никаких предупреждающих табличек или ограждений нет — маршрут выглядит как недостроенный трамплин, но альтернативы у путешественников просто нет.

Темный овраг реки Чистой местные власти пытаются благоустроить уже около года. Ранее «Русский Запад» писал о планах создать единый пешеходный маршрут от пляжа до Камня Лжи и обратно, были озвучены даже крайние сроки завершения работ. Однако пока, судя по состоянию тропы, до окончания благоустройства еще далеко, и осмотреть берега овеянного легендами ручья можно лишь фрагментарно, с риском для здоровья.

Что такое Камень Лжи?

Это один из самых известных валунов в Калининградской области, расположенный в овраге реки Чистой в городе Пионерский (бывший Нойкурен). С ним связана старинная легенда: считается, что камень способен обличить лжеца. Тот, кто солгал, стоя на камне, якобы не мог сдвинуться с места или получал удар неведомой силой. В прошлом это место было святилищем древних пруссов.

Почему маршрут опасен?

Отсутствие перил, ледяной наст, крутой обрыв — все это делает прогулку травмоопасной. Особенно для пожилых людей и семей с маленькими детьми. Отсутствие предупреждающих знаков создает угрозу ответственности муниципалитета в случае несчастного случая.

