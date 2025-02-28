Трампу запретили увольнять чиновников на испытательном сроке

Администрация президента США Дональда Трампа не сможет увольнять госслужащих, находящихся на испытательном сроке. Соответствующее решение принял суд, сообщает газета Washington Post.

Конгресс США дал право принимать на работу и увольнять сотрудников самим ведомствам. Управление кадровой политики не имеет права нанимать и увольнять сотрудников других ведомств.

Соответствующие директивы кадрового управления были отменены.

Таким образом, коалиции профсоюзов в суде Сан-Франциско удалось обжаловать законность массовых увольнений сотрудников на испытательном сроке.

Решение суда затронуло десятки тысяч госслужащих.

Администрация действующего президента США планирует сократить штат чиновников и расходы на него, госслужащим предлагают перейти в частный сектор.

Ранее сообщалось о том, что Маск придумал, как ускорить массовые увольнения госслужащих.