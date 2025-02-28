Трампу запретили увольнять чиновников на испытательном сроке
Американских чиновников защитят от увольнения
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Администрация президента США Дональда Трампа не сможет увольнять госслужащих, находящихся на испытательном сроке. Соответствующее решение принял суд, сообщает газета Washington Post.
Конгресс США дал право принимать на работу и увольнять сотрудников самим ведомствам. Управление кадровой политики не имеет права нанимать и увольнять сотрудников других ведомств.
Соответствующие директивы кадрового управления были отменены.
Таким образом, коалиции профсоюзов в суде Сан-Франциско удалось обжаловать законность массовых увольнений сотрудников на испытательном сроке.
Решение суда затронуло десятки тысяч госслужащих.
Администрация действующего президента США планирует сократить штат чиновников и расходы на него, госслужащим предлагают перейти в частный сектор.
Ранее сообщалось о том, что Маск придумал, как ускорить массовые увольнения госслужащих.