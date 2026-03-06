Трамваи-призраки: в Коломне обнаружили фейковый сайт известного предприятия

В Коломне развернулась борьба с цифровыми двойниками: мошенники создали поддельный сайт от имени муниципального предприятия «Коломенский трамвай». Ресурс, мимикрирующий под официальный портал перевозчика, уже успел ввести в заблуждение партнеров организации. Теперь в компании бьют тревогу и призывают всех быть предельно внимательными, пишет REGIONS .

Как выяснили в МУП «Коломенский трамвай», существование фейкового сайта обнаружилось благодаря бдительности партнеров. Именно они первыми получили подозрительные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками транспортного предприятия.

«Они сообщили, что им поступают звонки от нашего имени. То есть какие-то люди предлагают нашим поставщикам сотрудничество, прикрываясь названием „Коломенский трамвай“», — рассказал директор МУП «Коломенский трамвай» Руслан Мосолов.

На предприятии подчеркнули, что информация об услугах и контактные данные, размещенные на поддельном ресурсе, не имеют ничего общего с реальной деятельностью перевозчика. Кто именно стоит за созданием фальшивки и с какой целью аферисты выходят на связь с поставщиками, пока неизвестно.

В МУП «Коломенский трамвай» призвали клиентов, подрядчиков и всех неравнодушных граждан пользоваться исключительно официальными каналами связи. Подлинный сайт организации и проверенные контактные номера можно найти на общедоступных ресурсах предприятия. Главный совет от транспортников — перепроверять любую информацию, особенно если речь идет о финансовых вопросах или заключении договоров.

