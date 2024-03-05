Трамвай сбил пожилую нарушительницу ПДД в Кемерово

В городе Кемерово трамвай совершил наезд на женщину, которая пыталась пересечь пути вне зоны пешеходного перехода, сообщает издание «Vse42.ru» .

По предварительным данным, утром, 5 марта, пожилая женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте на Кузнецком проспекте, но при пересечении рельсов ее задел электротранспорт. Это привело к временному ограничению движения на мостовой дороге. Сама женщина была обследована врачами.

Пенсионерка получила травмы, но легкой степени тяжести. Об этом рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф. Там уточнили, что предполагаемой нарушительнице 72 года, ее жизни и здоровью после ДТП ничто не угрожает.

Сейчас сотрудники ДПС выясняют обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими.