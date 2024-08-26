«Транснефть» отсудила у «Роснефти» почти 5 млрд рублей

После рассмотрения иска «Транснефти» в течение года суд обязал «Роснефть» выплатить ей 4,8 млрд рублей, сообщило РБК.

Спор компаний был связан со строительством новой ветки нефтепровода Тихорецк — Туапсе 2 для прокачки дополнительных объемов на НПЗ «Роснефть». Для выполнения проекта сторонами было заключено соглашение, однако после завершения возведения ветки в 2014 году при заполнении трубы технологической нефтью на 242-м км произошла авария, и ветка так и не была введена в эксплуатацию.

В январе 2024 года «Роснефть» подала встречный иск, по которому хотела обязать «Транснефть» выплатить 6,1 млрд рублей убытков. Как поясняли в «Транснефти», контракт на прокачку нефти был заключен отдельно на 2012 год. Тарифные платежи были приостановлены до получения результатов экспертизы, которые стали известны только в 2022 году, однако стороны пока не согласовали условия.

В «Транснефти» заявили, что ее услуги были оплачены не полностью, а в сумме иска учитываются накопившиеся за просрочку платежей пени.

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