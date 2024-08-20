Google подал в суд на несколько российских телеканалов

Компания Google подала в американский суд на несколько каналов — АНО «ТВ-Новости», Царьград и Фонд православного телевидения. Об этом во вторник, 20 августа, сообщило РИА Новости.

По данным издания, речь в иске идет об отмене судебного решения в России о разблокировке YouTube-каналов и штрафов. Такое судебное решение было принято ранее судом в РФ, а также был наложен штраф. Сейчас же в иске от американской компании говорится о том, что решение суда в России было получено неправомерно, оно является «несправедливым и карательным».

Иск был подан в северном округе Калифорнии, и сейчас эти три дела могут быть объединены в одно производство.

Напомним, ранее сообщалось о визите Владимира Путина в Чечню во вторник, 20 августа. Визит российского президента в республику произошел впервые с 2011 года.