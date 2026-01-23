Транспортный коллапс парализовал въезд в Долгопрудный

Вечером 23 января в районе подмосковного Долгопрудного возникла масштабная транспортная перегрузка: движение на ключевых магистралях оказалось фактически остановлено, а тысячи пассажиров застряли в общественном транспорте. Часть людей, не дождавшись возобновления движения, решила покинуть автобусы и продолжить путь пешком (материал есть в канале « Южный Федеральный »).

По словам очевидцев, серьезный затор сформировался на трассе М-11 при въезде в Московскую область. Движение на участке было парализовано более чем на 40 минут, что привело к скоплению автобусов и маршрутных такси.

В компании «Мострансавто» сообщили, что причиной стала полная блокировка Ленинградского шоссе в районе 21-го километра, введенная сотрудниками Госавтоинспекции. Там отметили, что организовать объезд для общественного транспорта в сложившихся условиях оказалось невозможно.

В результате пассажиры начали массово выходить из автобусов на ближайших остановках и направляться к станциям пригородных поездов, рассчитывая быстрее добраться до места назначения. Некоторые участники движения сообщали, что наиболее рациональным вариантом в этот вечер оставался железнодорожный транспорт.

Очевидцы также зафиксировали, что часть людей покидала маршрутки прямо на трассе и шла пешком в сторону Долгопрудного.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», общий уровень загруженности московских дорог в этот период достигал 8 баллов. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Волоколамском шоссе, Новом Арбате, а также на западном участке Третьего транспортного кольца.

Ранее стало известно, как симпатичный учитель может изменить отношение к предмету.