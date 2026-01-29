Транспортный коллапс в Москве: заторы на 10 баллов, пешком домой идут целыми семьями

Москва третий день парализована рекордными пробками на въездах в город. Водители массово бросают автомобили и идут пешком по несколько километров в мороз, чтобы добраться до дома, поскольку общественный транспорт также не справляется. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Заторы на основных магистралях достигают максимальных 10 баллов. Фуры, буксующие на обледенелых участках, часто перекрывают полосы движения, усугубляя хаос. В районах вроде Некрасовки пешком идут целыми семьями с детьми, сумками и рюкзаками — по оценкам, не менее 150 человек предпочли такой путь стоянию в бесконечной пробке. Ближайшие остановки и станции метро оказываются недоступны из-за тотальной загруженности дорог.

Ситуация осложняется аномальными морозами, но главными причинами называют сочетание обильного снегопада, недостаточной работы коммунальных служб и резкого роста трафика после праздников. В соцсетях появляются сотни свидетельств отчаяния горожан, которые вынуждены преодолевать пешком по 5–7 километров в условиях -10-градусного мороза, поскольку альтернативы просто нет.

Ранее сообщалось о том, что со 2 февраля в Москве и области возобновятся снегопады.