Трассы М-4 и М-11 перевели в повышенный скоростной режим

Участки трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» перевели в «летний» скоростной режим, сообщила государственная компания «Автодор». Это решение принято в соответствии с ежегодной практикой изменения ограничений скорости на автодорогах.

На трассе М-11, которая ведет к Санкт-Петербургу, легковые автомобили и грузовики массой до 3,5 тонны теперь могут разгоняться до 130 км/ч на участке с 59-го километра до города.

Что касается трассы М-4, то здесь действуют ограничения в виде разрешенной до 110 км/ч скорости на обходе Ефремова с 296-го по 322-й километр, а также на участке с 706-го по 803-й километр в Воронежской области.

Кроме того, на трассе «Нева» увеличенная скорость достигла до 130 км/ч на участке с 518-го по 544-й км в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка.

В «Автодоре» отметили, что в зимний период скорость часто ограничивается для минимизации рисков, связанных с плохими погодными условиями, тогда в летний период учитываются потоковое движение.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), лимит скорости в 130 км/ч может вводиться на отдельных автомагистралях по решению собственника дороги, что и было сделано в этом случае.

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