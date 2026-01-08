Трассы на замок: «Автодор» объявила штормовое предупреждение для водителей

Государственная компания «Автодор» предупредила об ожидающемся ухудшении погодных условий на сети скоростных автомобильных дорог. Согласно прогнозу, в течение следующих трех суток, за исключением трасс в Краснодарском крае, на магистралях ожидаются неблагоприятные погодные явления, пишет АГН « Москва ».

Наиболее сложные условия прогнозируются в ближайшие сутки в Московской области. По данным пресс-службы компании, в регионе ожидаются интенсивные снегопады, метель и значительное снижение видимости на дорогах. В последующие дни непогода может распространиться в восточном направлении.

В связи с этим «Автодор» настоятельно рекомендовала водителям, у которых есть такая возможность, отложить поездки по скоростным трассам на период сильного снегопада. Автомобилистам, уже находящимся в пути, рекомендуется переждать непогоду на специально оборудованных площадках отдыха и в многофункциональных зонах дорожного сервиса.

Компания также призвала водителей соблюдать повышенную осторожность, выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям, и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта.

Ранее сообщалось, что вопрос с освобождением квартиры Ларисой Долиной остается открытым.