«Тратит ресурсы впустую»: психолог рассказала, какое будущее ждет Илона Маска
Психолог Метальникова пожалела миллиардера Маска
Фото: [EPA/TASS]
Коуч Александра Метальникова рассказала о внутренних противоречиях знаменитого Илона Маска и о том, как владелец SpaceX использует свои врожденные способности для реализации амбициозных целей.
На данном этапе своей жизни, по мнению психолога, предприниматель во многом личность достаточно «разделенная» психологически.
«В какой-то степени он занимается реализацией того, что является его предназначением, но делает это очень «криво» и даже вредоносно. По итогу, когда человечество все же откроется покорению космоса, все действия Илона Маска окажутся бессмысленными», — пояснила психолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Имя миллиардера, отметила Метальникова, в будущем забудут. При этом, по словам эксперта, предприниматель прекрасно понимает, что способен на большее.
«Хочется верить, что его мучает совесть от того, в каком марионеточном положении он находится, потому что если это так, то его душу еще можно назвать живой. А если ему нравится роль «золотого мальчика» и такие вот поединки с Цукербергом, то мне его жаль. Он тратит свои ресурсы впустую», — заключила собеседница.
Полный психологический портрет Илона Маска вы можете прочесть здесь.