«Тратит ресурсы впустую»: психолог рассказала, какое будущее ждет Илона Маска

«Хочется верить, что его мучает совесть от того, в каком марионеточном положении он находится, потому что если это так, то его душу еще можно назвать живой. А если ему нравится роль «золотого мальчика» и такие вот поединки с Цукербергом, то мне его жаль. Он тратит свои ресурсы впустую», — заключила собеседница.