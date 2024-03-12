Траты россиян на еду увеличились на 18% за год

За год российские потребители стали более активны: они потратили свыше 5,6 трлн рублей. При этом большая часть средств — это траты на продукты. Эти и другие данные приводит RuNews24.ru .

Почти 1,96 трлн пришлось на пищевые продукты (35%). Расходы на продовольствие упали больше на 18% за год. Это значительно превысило уровень инфляции, то есть, 7,4%. Динамику можно назвать опережающей, что говорит о некоторых успехах в экономике.

Так, в России стали активнее производить консервы для детского питания (+21,7%), соки (+20,4%), растительные масла (+16,7%), сыры (+16,2%) и картофель (+16,1%). Выяснилось, что за прошедший год пищевая индустрия получила 890 млрд руб. прибыли, что превысило убытки.

Специалисты НАФИ выяснили и наиболее популярные тренды потребителей. Старшее поколение больше заинтересовано в покупке продуктов для приготовления домашней еды. Также многие приобретали пищу с учетом ЗОЖ. Чаще всего потребители обращают внимание на цену, а уже потом на состав и компоненты продуктов.

Ранее сообщалось, что финансовый аналитик Демура считает, что для большинства жителей РФ инфляция составляет более 20%.