Траты россиян на рестораны и бары выросли на 11%

За период с июня по август средний чек в ресторанах и барах в России вырос на 11% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 2500 рублей. Об этом со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс» сообщает РБК.

В прошлом году россияне потратили на питание в заведениях общепита 2300 рублей.

Эксперты проанализировали расходы российских граждан в ресторанах и барах в 16 городах-миллионниках.

Оказалось, что летом этого года россияне чаще посещали рестораны, чем летом 2023 года.

Среднее число заказов в ресторанах и барах по сравнению с прошлым годом выросло на 7%. Чаще всего россияне посещали бюджетные заведения.

Лидером по росту среднего чека стал Санкт-Петербург. При этом число покупок в ресторанах Северной столицы сократилось.

В барах и ресторанах Петербурга средний чек составил почти 7 тысяч рублей, что на 24% превышает показатели лета прошлого года. Число покупок при этом уменьшилось на 4%.

Ранее сообщалось о том, что кафе в Туле накормило гостя блюдом с опасной инфекцией.