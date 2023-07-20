Травматологи Подмосковья провели операцию подростку с множественными ранами в результате падения стеклянной двери

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил 16-летний подросток, у которого были множественные раны предплечья и кисти, сообщили в областном Минздраве. Раны он получил после того, как стекло межкомнатной двери упало на него при открытии.

«К сожалению, отделаться простым наложением швов не получилось. Мы провели ревизию раны, сухожильного аппарата, карпального канала — узкого туннеля, через который в руке проходят срединный нерв и сухожилия сгибателей пальцев. В ходе операции была восстановлена целостность сухожилий и канала», — рассказал заведующий операционным блоком Сергей Хохлов.

На данный момент с пациентом все хорошо, он готовится к выписке. Слаженная работа медработников позволила сохранить двигательную функцию руки подростка. Теперь ему предстоит пройти реабилитацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году спортклубы появятся почти во всех школах Подмосковья.