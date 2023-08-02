Травматологи в Подмосковье спасли подростка с переломом ноги после прыжка с тарзанки

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил 16-летний подросток, который жаловался на сильный отек и боли в ноге после неудачного прыжка с тарзанки в воду. Врачи диагностировали у него закрытый перелом костей голени со смещением отломков, сообщили в областном Минздраве.

«Движения конечности были ограниченными и болезненными, чувствительность пальцев сниженная. В области перелома отмечалась гематома и точечная ссадина. Мы провели операцию, сопоставили отломки в анатомически верное положение и зафиксировали их металлическими стержнями», — рассказал главный врач МОДКТОБ, главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев.

В министерстве уточнили, что сейчас подросток чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию. Вскоре ему проведут повторную операцию и удалят металлические конструкции.

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