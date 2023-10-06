Требовательная со сковородкой в руке: самые глубокие тайны Ксении Бородиной
Фото: [Сергей Карпухин/ТАСС]
Ксения Бородина очень неоднозначная фигура в отечественном шоу-бизнесе. Некоторые считают ее бездарностью, которая и двух слов связать не может, но для армии обожающих поклонников она — идеал женщины. За перипетиями ее личной жизни с замиранием сердца следят миллионы. Кто-то сочувствует, кто-то злорадствует, но равнодушных почти нет.
Психолог и коуч Александра Метальникова поделилась с нами психологическим портретом звезды и рассказала, на каком поприще ее ждет настоящий успех.
Творчество через силу
«Ксения Бородина очень интересная личность, творческая. В ее голове полно творческих проектов, но сказать, что это ей легко дается, нельзя. Она будто постоянно с чем-то опаздывает, а потом догоняет», — заявила Метальникова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
При этом, добавила она, у Бородиной есть все возможности трансформировать мир вокруг себя.
«Она трансформатор тонких энергий, тонких состояний и психики других людей. Недавно выяснилось, что она учится на психолога — эта деятельность очень подходит для ее способностей. Она действительно будет очень хорошим психологом, возможно, чуть более директивным, чем это принято», — пояснила коуч.
Способности к гипнозу
Психолог отметила, что Бородиной стоит вплотную заняться гипнозом. Ей очень подойдут такие направления, как гипнотерапия, гипно-коучинг, регрессивный гипноз, расстановки.
«Я думаю, что люди, которые с ней общаются близко, чувствуют некую сухость и холодность в переживании эмоций», — добавила Метальникова.
Фото: [Вадим Тараканов/ТАСС]
А такие люди, как Бородина, продолжила собеседница издания, чувствуют глубоко, но медленно. Более того, они очень долго могут не отдавать себе отчета в своих чувствах. Звезде, считает коуч, следует развивать эти навыки.
Видит цель, не видит препятствий
Бородина, добавила Метальникова, очень целеустремленная и волевая женщина.
«Активная, пробивная, яркая, и ей это нравится. Это действительно ее конек. Она строит отношения по мужскй схеме: вижу цель, не вижу препятствий», — пояснила собеседница издания.
Звезде просто необходимо бывать на природе, уверена коуч, а также проводить время с дочерями. Именно прогулки и медитации помогут Бородиной во всех ее начинаниях.
Любить и бить сковородкой
«У Ксении есть повышенный риск жить в иллюзиях по отношению к своему партнеру. Ей нужно работать над собой. Иногда звезде хочется заехать своей второй половинке сковородкой по уху или обвинить партнера в неподобающем поведении», — предостерегла Метальникова.
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