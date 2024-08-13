Трех нарушителей из Электрогорска наказали за незаконное перемещение и сброс строительных отходов

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области вынесли постановления об административных наказаниях за нарушения правил обращения с отходами в Электрогорске, протоколы об этом поступили из ОМВД России «Павлово-Посадское». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Трое нарушителей были задержаны сотрудниками полиции на территории садового некоммерческого товарищества „Росинка“. Двое из них, управляя погрузчиком и самосвалом, сбросили на открытый грунт строительные отходы, преимущественно, лом кирпича и железобетона», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, третий нарушитель тоже управлял погрузчиком, однако, он не успел сгрузить мусор. Нарушителей обязали выплатить штрафы на общую сумму свыше 80 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.