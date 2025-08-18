Трехлетняя девочка выжила после нападения леопарда в Индии

Хищник утащил ребенка в кусты, но отец девочки вовремя проснулся и бросился в погоню. Об этом сообщает New Indian Express.

В деревне Чиннарутла (штат Андхра-Прадеш) произошел случай, который мог закончиться трагедией. Трехлетняя Аньямма спала на улице возле дома, когда на нее напал леопард. Отец девочки услышал шум, громко закричал и побежал за хищником.

Испугавшись, леопард бросил свою добычу. Девочку сразу доставили в больницу Сундипента, а затем перевели в Дорнала для дальнейшего лечения. По последним данным, ее состояние стабильное.

Местные жители возмущены участившимися нападениями диких животных. Они перекрыли дорогу, требуя от властей усилить безопасность. Последние, в свою очередь, пообещали принять дополнительные меры для защиты населения.

