Трехлетняя девочка выжила после нападения леопарда в Индии
Плохая киса: леопард в Индии чуть не сожрал трехлетку — ее спас отец
Фото: [unsplash.com]
Хищник утащил ребенка в кусты, но отец девочки вовремя проснулся и бросился в погоню. Об этом сообщает New Indian Express.
В деревне Чиннарутла (штат Андхра-Прадеш) произошел случай, который мог закончиться трагедией. Трехлетняя Аньямма спала на улице возле дома, когда на нее напал леопард. Отец девочки услышал шум, громко закричал и побежал за хищником.
Испугавшись, леопард бросил свою добычу. Девочку сразу доставили в больницу Сундипента, а затем перевели в Дорнала для дальнейшего лечения. По последним данным, ее состояние стабильное.
Местные жители возмущены участившимися нападениями диких животных. Они перекрыли дорогу, требуя от властей усилить безопасность. Последние, в свою очередь, пообещали принять дополнительные меры для защиты населения.
Ранее собака догнала и искусала школьницу при попытке закрыться в машине.