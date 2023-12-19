Трехмиллионному посетителю выставки «Россия» подарили открытку от президента и поездку на космодром

Семье подарили открытку с поздравлением от президента РФ Владимира Путина. Глава государства подписал ее в минувшее воскресенье во время посещения павильона № 75 на ВДНХ.

«Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — сказал Алексей Козырев.

Также для семьи была организована экскурсия в павильоне «Строим будущее / Россия в движении». Там Алексею и Елене вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Подарок подготовили министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия». Сертификат рассчитан на семью и компенсирует проезд до космодрома и расходы на проживание во время путешествия.

Как отметила гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова, выставка-форум «Россия» о достижениях и мечте. Яркий тому пример семья из Алтайского края, которая была счастлива получить подарки в виде открытки от президента и поездки на космодром.

Замглавы Минстроя РФ Константин Михайлик, в свою очередь, подчеркнул, что космодром Восточный является одним из самых красивых объектов в стране.

Напомним, двухмиллионный посетитель выставки «Россия» Марат Сабитов из Казани получил в подарок сертификат на экскурсию на СШГЭС, а миллионному посетителю — Светлане Сулеймановой из Пензы — подарили билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона посетить выставку «Россия» на ВДНХ.