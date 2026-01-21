Врач напугал эффектом алкоголя для мозга: потеряете родителей и любимых людей

Врач Хосе Мануэль Фелисес сообщил, что употребление алкоголя может приводить к утрате воспоминаний о близких людях и значимых событиях жизни. Его комментарий опубликовало издание Vanitatis, передает Лента.ру.

По словам специалиста, спиртные напитки воздействуют на зоны мозга, отвечающие за фиксацию информации. В результате рецепторы временно блокируются, и мозг не способен корректно сохранять происходящее, что вызывает характерные провалы в памяти.

Фелисес отметил, что такие эпизоды возникают не только при сильном опьянении, но и при регулярном употреблении алкоголя в умеренных дозах.

Кроме кратковременных эффектов, врач указал на долговременные последствия. При каждом приеме спиртного, по его словам, происходит повреждение нейронов, что со временем может приводить к их атрофии.

Следствием этих изменений становится утрата ранее сформированных воспоминаний. Врач подчеркнул, что человек может постепенно забывать не только неприятные эпизоды, но и образы родителей, домашних животных и счастливые моменты своей жизни.

Специалист добавил, что эффект носит накопительный характер и усиливается при систематическом употреблении алкоголя.

