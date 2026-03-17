Тренд на пустоту: в 2026 году на Пасху жители Подмосковья могут перестать красить яйца

Миллионы людей каждый год мучаются пасхальным выбором: химические красители или бабушкина луковая шелуха? Но в 2026 году все меняется. Главный цвет года — Cloud Dancer, «Облачный танцор». Этот чистый белый оттенок предлагает радикальную идею: яйца лучше не красить вовсе. Пока консерваторы хватаются за сердце, дизайнер из Подмосковья Маргарита Стритович уверена: мода и здравый смысл наконец встретились, пишет REGIONS .

После годов визуальной перегрузки человеческий глаз требует покоя. И здесь на сцену выходит Cloud Dancer — «Облачный танцор». Это не просто белый цвет из больничных коридоров, а мягкий, теплый оттенок, напоминающий легкую дымку или первый снег. Он несет расслабление и дает шанс начать с чистого листа.

Для пасхального стола такая философия подходит идеально. Как объясняет дизайнер из Стритович, белый цвет органично вписывается в смысл праздника Воскресения, символизируя чистоту и божественный свет. Эксперт напоминает, что в церковной традиции белый всегда занимал особое место, поэтому отказ от красителей — не модный каприз, а возвращение к истокам. При этом красный цвет, связанный с легендой о крови Христа, остается важным, но теперь он может выступать как дополнение, а не единственно возможный вариант.

Тренд-2026 предлагает два пути. Для сторонников окрашивания в моде приглушенные природные тона и глубокий бордо с легким сиянием. Стритович советует выбирать яйца с белой скорлупой для пастельных оттенков, а для насыщенного винного — коричневые, чтобы добиться глубины цвета.

Но главная идея сезона — полный отказ от красок. В эпоху «Облачного танцора» акцент смещается на фактуру и подачу. Чтобы стол выглядел празднично, дизайнер рекомендует смешивать на одном блюде куриные, перепелиные и утиные яйца — их разный размер и текстура уже создают интересную композицию. Дополнить картину поможет зелень: свежий мох, укроп или овсяные колосья сделают белый цвет благородным фоном. Для тех, кому хочется шика, эксперт предлагает перевязать яйца золотой нитью или нанести несколько точек съедобной поталью — это выглядит дорого, но не крикливо.

Любителям окрашивания Стритович напоминает про хит сезона — бордо с сиянием. Луковая шелуха даст глубину, а чай каркаде или отвар краснокочанной капусты с уксусом — винные оттенки. После окрашивания на выпуклые части скорлупы сухой кистью наносится немного золотой или серебряной пудры. Блеск должен оставаться едва уловимым, напоминая отблеск свечи.

Впрочем, главный посол «Облачного танцора» в Подмосковье призывает не зацикливаться на трендах. По мнению дизайнера, пасхальное застолье не сводится к цвету скорлупы. Гораздо важнее собраться с близкими, разделить радость праздника и помнить о простоте, которая и делает Пасху по-настоящему светлой.

