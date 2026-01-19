Законы физики не для «Нивы»: вертикальную парковку стали практиковать в снежном Подольске

Нестандартный способ парковки автомобиля в Подольске вызвал оживленную дискуссию в социальных сетях. Владелец внедорожника «Нива» припарковал его под углом около 45 градусов на снежном валу, что визуально создало эффект вертикальной стоянки, пишет REGIONS .

Как выяснилось, автомобиль принадлежит Руслану, участнику клуба внедорожников и трофи-рейдов. По его словам, машина была специально пригнана в город после сильных снегопадов для помощи другим водителям, чьи автомобили застревали в сугробах. Данный экземпляр имеет специальную подготовку для сложных условий.

Жители, комментируя видео, отмечали, что такой способ позволяет экономить место на переполненных парковках в зимний период. Однако юристы обращают внимание на правовые аспекты подобных действий.

Подольский юрист Олег Конев пояснил, что снежный покров не отменяет действие Правил дорожного движения и дорожных знаков.

«В данном видео не ясно, что находится под сугробом. Если там кусок парковки — проблем никаких. Но, паркуясь в снегу, водителям стоит проявить особую внимательность и убедиться, что под сугробом не скрывается, например, газон. Снег не отменяет требования ПДД. Если водитель создал помехи движению или припарковался в неположенном месте — это основание для штрафа и эвакуации. Запрещающие знаки продолжают действовать даже под слоем снега», — пояснил Конев.

Однако водителям стоит помнить, что прежде чем использовать сугроб в качестве импровизированного парковочного места, необходимо визуально оценить территорию и убедиться в отсутствии под снегом газонов, тротуаров или запрещающих знаков. Соблюдение этих простых правил помогает избежать административных штрафов и не создает препятствий для работы уборочной техники и пешеходов. Не стоит повторять трюк, если нет уверенности в безопасности.

