Законы физики не для «Нивы»: вертикальную парковку стали практиковать в снежном Подольске
REGIONS: водитель в Подольске припарковал «Ниву» под углом на сугробе
Фото: [личный архив Руслана]
Нестандартный способ парковки автомобиля в Подольске вызвал оживленную дискуссию в социальных сетях. Владелец внедорожника «Нива» припарковал его под углом около 45 градусов на снежном валу, что визуально создало эффект вертикальной стоянки, пишет REGIONS.
Как выяснилось, автомобиль принадлежит Руслану, участнику клуба внедорожников и трофи-рейдов. По его словам, машина была специально пригнана в город после сильных снегопадов для помощи другим водителям, чьи автомобили застревали в сугробах. Данный экземпляр имеет специальную подготовку для сложных условий.
Жители, комментируя видео, отмечали, что такой способ позволяет экономить место на переполненных парковках в зимний период. Однако юристы обращают внимание на правовые аспекты подобных действий.
Подольский юрист Олег Конев пояснил, что снежный покров не отменяет действие Правил дорожного движения и дорожных знаков.
«В данном видео не ясно, что находится под сугробом. Если там кусок парковки — проблем никаких. Но, паркуясь в снегу, водителям стоит проявить особую внимательность и убедиться, что под сугробом не скрывается, например, газон. Снег не отменяет требования ПДД. Если водитель создал помехи движению или припарковался в неположенном месте — это основание для штрафа и эвакуации. Запрещающие знаки продолжают действовать даже под слоем снега», — пояснил Конев.
Однако водителям стоит помнить, что прежде чем использовать сугроб в качестве импровизированного парковочного места, необходимо визуально оценить территорию и убедиться в отсутствии под снегом газонов, тротуаров или запрещающих знаков. Соблюдение этих простых правил помогает избежать административных штрафов и не создает препятствий для работы уборочной техники и пешеходов. Не стоит повторять трюк, если нет уверенности в безопасности.
