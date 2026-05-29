Тренд сезона: в Подмосковье мамы начали покупать кукол для детей по-новому

В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, аналитики «Авито» изучили продажи детских товаров на платформе в апреле в Московской области. Результаты этого исследования есть в распоряжении REGIONS , и они показывают неожиданный тренд: приобретение б/у кукол и аксессуаров становится не просто экономией, а осознанным выбором.

Новые товары: рост на четверть

Жители Московской области все чаще заказывают детские товары на онлайн-площадках. В апреле продажи новых позиций на «Авито» выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером среди всех категорий остаются игрушки — на них приходится 55% от общего объема продаж в новом сегменте. На втором месте товары для кормления (10%), на третьем — детские коляски (10%), далее следуют постельные принадлежности (6%) и самокаты с беговелами (5%).

Самый заметный скачок в этом сегменте показали автокресла: их стали покупать на 43% чаще. Продажи детских колясок выросли на 31%, игрушек — на 30%, а товаров для школы и постельных принадлежностей — на 16% каждый.

Что происходит с игрушками

Внутри игрушечного сегмента динамика бьет рекорды. Игрушечный транспорт разошелся на 47% активнее, чем год назад. Фигурки, наборы и игрушечное оружие прибавили 41%, а мягкие игрушки — 39%. Отдельного внимания заслуживают куклы с аксессуарами: их продажи выросли на 29%, а игрушек для малышей — на 33%.

Коляски и автокресла в деталях

Родители стали гораздо внимательнее подходить к средствам передвижения для детей. Прогулочные коляски теперь покупают на 52% чаще, а коляски-люльки — на 25%. Но настоящий рекордсмен по росту — автолюльки, спрос на которые взлетел на 84%. Автокресла тоже не отстают: плюс 38% за год.

Ресейл: экономия становится трендом

В сегменте б/у товаров предпочтения выглядят похоже, но с поправкой на осознанность. Здесь игрушки занимают 49% продаж, за ними следуют детские коляски (13%), детская мебель (12%), самокаты с беговелами (6%) и автомобильные кресла (6%). Общие продажи игрушек «с рук» выросли на 12%, но внутри этой категории есть категорический лидер.

Куклы и аксессуары к ним в ресейле показали феноменальный рост в 35% — это выше, чем в сегменте новых товаров. Фигурки и наборы подросли на 16%, игровые и развивающие коврики — на 11%, игрушечное оружие — на 9%. Получается, что осознанные мамы все чаще предпочитают куклу с историей новой из бутика, и эта тенденция только набирает обороты.

